napolista : #Mihajlovic: «Gli insulti social? Sono le solite merde senza palle che si nascondono dietro una tastiera» In confe… - Luxgraph : Mihajlovic: 'Se si supera il limite è giusto rispondere agli insulti' - napolista : #Mihajlovic: «Gli insulti social? I miei figli si dovranno abituare, la vita è anche questo» In conferenza: «Doman… - news_bologna : Mihajlovic e gli insulti: 'Solite m... dietro uno schermo. Ma di persona ti fanno i complimenti' - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Insulti social? Giusto rispondere se si supera il limite': Il tecnico del Bologna: 'E' il mondo di ogg… -

BOLOGNA - Il tecnico del Bologna , Sinisa, nel corso della conferenza stampa in vista del match con lo Spezia , ha commentato lo ... " Mia figlia ha risposto perché c'eranoche col ...BOLOGNA - "Mia figlia ha risposto perché c'eranoche col calcio non c'entravano nulla. Sono le solite merde che poi quando ti vedono ti ... Sinisa, nel corso della conferenza stampa ...«Mia figlia ha risposto perché c’erano insulti che non c’entravano nulla col calcio. Sono le solite merde che si nascondono e poi quando ti vedono ti fanno i complimenti. È il mondo di oggi, ci si nas ...'Dobbiamo essere più disperati nel difendere e più cinici quando attacchiamo' BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna non è partito bene ma non ...