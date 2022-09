Mihajlovic e gli insulti social ricevuti | “Sono le solite m***e” | VIDEO

Dome689 : Lo sfogo di Viktorija Mihajlovic per gli attacchi a papà Sinisa: “Famiglia e salute non si toccano, vergogna!” - Marilenapas : RT @fanpage: Offendono e attaccano il papà, lo sfogo della figlia di #Mihajlovic -

Alla vigilia della partita contro lo Spezia in trasferta, Sinisaparla degli insulti ricevuti sui social e della risposta data dalla ...Sinisaha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L'allenatore del Bologna ha commentatoinsulti ricevuti suo social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ..."Mia figlia ha risposto perché c'erano insulti che non c'entravano nulla col calcio. Queste sono le solite m.... che si nascondono dietro alle tastiere, poi magari davanti ti fanno i complimenti. (ANS ...Parole dure quelle pronunciate dall’allenatore il quale, nella giornata odierna, proverà ad individuare la formazione ideale da mandare in campo. Domenica pomeriggio il Bologna, impegnato sul campo de ...