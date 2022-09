Migranti ed energia, Italia spettatrice. Così la Libia è diventata un buco nero (Di sabato 3 settembre 2022) Fermare i gruppi di Al Qaeda, bloccare le partenze e aumentare le forniture di gas. Il piano Draghi è saltato e ora paghiamo il conto Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Fermare i gruppi di Al Qaeda, bloccare le partenze e aumentare le forniture di gas. Il piano Draghi è saltato e ora paghiamo il conto

Dantek72 : @GiovanniCagnol1 Calcoli solo gli scambi commerciali con l'Europa...? La Russia può esportare energia in Cina, Suda… - Ariel48536344 : RT @antoniopiazzol9: @Fort71488686 @mimmomaiello @Lorellastelle È lui Biagio... Prezzolato ignorante.... Pronto a marciare su Roma ed a inv… - antoniopiazzol9 : @Fort71488686 @mimmomaiello @Lorellastelle È lui Biagio... Prezzolato ignorante.... Pronto a marciare su Roma ed a… - Ultimo_Samurai_ : @stemolinaradio Stefano ti voglio aiutare…se chiami lo 06 675471 hanno in sede un ottimo zanzarologo. Può consigli… - thibaud1453 : RT @thibaud1453: @FabDend @glibralato @TizianaMossa @lucatelese @InOndaLa7 La soluzione N°1 è di nn produrre rifiuti Avete visto in Svezia… -