Michelle Hunziker rimette la fede | ritorno di fiamma con l’ex marito FOTO

(Di sabato 3 settembre 2022)si è mostrata sui social indossando all’anulare sinistro quella sembrerebbe la suadi matrimonio: ildiconsembra ormai certo. Scopriamo lee tutti i dettagli! Leggi anche:chi sono i suoi ex fidanzati e mariti: Trussardi, Ramazzotti, Daniele Pecci, Predolin… (la...

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - ilgiornale : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è tornata su Instagram dopo giorni di silenzio e non ha smentito l… - IsaeChia : Aurora Ramazzotti torna sui social dopo lo scoop lanciato da Chi sulla sua gravidanza Tra ieri e oggi la figlia d… - bistromat : bellissimo love bugs con michelle hunziker e fabio de luigi - FRAJAMAS : Michelle Hunziker si rimette la fede al dito: vuole tornare con Tomaso Trussardi? -

Postano sui social foto e video della loro passeggiata nella capitale e commentano: 'Siamo un pericolo pubblico!'e Serena Autieri sono amiche per la pelle e insieme a spasso per le vie di Roma sono pronte a fare follie. Entrambe postano sui social una foto che le ritrae insieme a passeggio, ...Aurora Ramazzotti sembra essere tornata a tutti gli effetti sui social, pronta a replicare alle pressanti indiscrezioni sul suo presunto stato interessante. La figlia died Eros Ramazzotti è incinta Lei glissa e lo fa con la solita ironia che la contraddistingue. Aurora Ramazzotti incinta Lei reagisce con l'ironia Da giorni ormai il quesito è ...Si infittisce il mistero sulla gravidanza della figlia di Eros e Michelle Hunziker, che secondo il settimanale Chi aspetterebbe un bebè ...Aurora come back. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è protagonista, ormai da giorni, di un gossip che sta incuriosendo tutti: è incinta del compagno Goffredo