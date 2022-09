Meteo: Weekend da due volti sull’Italia, tra piogge, forti temporali e caldo africano (Di sabato 3 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un vortice si sta spostando dall’Islanda verso l’ovest britannico e nel primo Weekend di settembre segnerà il passo sul Nord Atlantico, approfondendosi e innescando alle basse latitudini mediterranee la risalita di un promontorio dell’anticiclone africano. L’Italia si troverà divisa in due. Le regioni centro-settentrionali saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla saccatura atlantica, uno nella giornata di sabato e l’altro in quella di domenica, responsabili di temporali anche di forte intensità su parte delle regioni centrali, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni più meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile e caldo in decisa intensificazione soprattutto sulle isole ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un vortice si sta spostando dall’Islanda verso l’ovest britannico e nel primodi settembre segnerà il passo sul Nord Atlantico, approfondendosi e innescando alle basse latitudini mediterranee la risalita di un promontorio dell’anticiclone. L’Italia si troverà divisa in due. Le regioni centro-settentrionali saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla saccatura atlantica, uno nella giornata di sabato e l’altro in quella di domenica, responsabili dianche di forte intensità su parte delle regioni centrali, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni più meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile ein decisa intensificazione soprattutto sulle isole ...

CorriereAlbaBra : Ancora per la giornata di Sabato la nostra regione sarà sotto l'influenza di una vasta circolazione depressionaria… - infoitinterno : Meteo, sarà un weekend turbolento e fresco al Centro-Nord - bizcommunityit : Avviso: weekend dai due volti meteo. Italia tra forti temporali, nubifragi e caldo africano - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: Non farti cogliere impreparato per questo #weekend, guarda le previsioni del tempo realizzate dal Servizio Meteorologi… - meteogiornaleit : Meteo peggiora: weekend tra temporali, grandine e inizio fiammata africana -