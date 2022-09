“Meravilhosa Avventura” è il nuovo singolo di Joe Barbieri

(Di sabato 3 settembre 2022) È disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Maravilhosa”, il secondodi Joeche anticipa l’uscita dell’album live antologico per festeggiare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano e il tour in partenza il prossimo ottobre. La nuova canzone di Joedal titolo “Maravilhosa” – secondo dei tre singoli che anticipano la pubblicazione dell’album live che Joerilascerà ad ottobre per celebrare i suoi 30 anni di carriera –è una dedica appassionata cheha composto per i propri fan (che si sono dati per nome Maravilhosi, dall’album di Joe “Maison Maravilha”): “Non riesco a non provare un profondo e grato stupore” – racconta– “per il sostegno instancabile e ...

Dal 2 settembre 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "Maravilhosa Avventura", il secondo singolo di Joe Barbieri che anticipa l'uscita dell'album live antologico ...