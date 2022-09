Meno male che Haaland doveva fare fatica in Premier League... (Di sabato 3 settembre 2022) Finalmente è finito il calciomercato. Onestamente, non se ne poteva più. Quest’anno poi è stato lunghissimo, sfiancante, e soprattutto imbarazzante per chi come la Serie A era costretta ad accontentarsi degli avanzi o a chiedere in ginocchio ai club di Premier League di sopravvalutare qualche suo giocatore per fare quadrare i conti. Qui da noi c’è l’Arsenal a punteggio pieno, premessa perfetta per il più classico dei tonfi, un Liverpool non sempre lucidissimo (anche sul mercato, devono avere convinto Klopp a prendere Arthur in un post sbronza, non ci sono altre spiegazioni) e un Manchester United che da quando ha messo in panchina Harry Maguire ha ricominciato a vincere. Oltre le aspettative Haaland: tanti che la sanno lunga dicevano che avrebbe avuto difficoltà ad ambientarsi subito nel campionato inglese, invece ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) Finalmente è finito il calciomercato. Onestamente, non se ne poteva più. Quest’anno poi è stato lunghissimo, sfiancante, e soprattutto imbarazzante per chi come la Serie A era costretta ad accontentarsi degli avanzi o a chiedere in ginocchio ai club didi sopravvalutare qualche suo giocatore perquadrare i conti. Qui da noi c’è l’Arsenal a punteggio pieno, premessa perfetta per il più classico dei tonfi, un Liverpool non sempre lucidissimo (anche sul mercato, devono avere convinto Klopp a prendere Arthur in un post sbronza, non ci sono altre spiegazioni) e un Manchester United che da quando ha messo in panchina Harry Maguire ha ricominciato a vincere. Oltre le aspettative: tanti che la sanno lunga dicevano che avrebbe avuto difficoltà ad ambientarsi subito nel campionato inglese, invece ...

