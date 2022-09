Meno acqua e fuoco... spento: ecco come si risparmia tantissima energia per cuocere la pasta (Di sabato 3 settembre 2022) Se tutti gli italiani seguissero tre semplici accorgimenti ogni volta che cucinano la pasta si risparmierebbero ben 350milioni di chilowattora, sufficienti ad illuminare gli stadi di calcio per tutte le... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 settembre 2022) Se tutti gli italiani seguissero tre semplici accorgimenti ogni volta che cucinano lasi risparmierebbero ben 350milioni di chilowattora, sufficienti ad illuminare gli stadi di calcio per tutte le...

GazzettaDelSud : ?? Meno acqua e #fuocospento: ecco come si risparmia tantissima energia per cuocere la #pasta. #parisi #Nobel - PavanelloSonia : @Budal97540297 @CatiaMamone Al 22% anche la carta igienica e l'acqua minerale,possiamo farne a meno no? - GattoZampone : RT @StoCozzo: Se volete realmente risparmiare sulla cottura della pasta la prima cosa da fare è quella di usare meno acqua. In un litro di… - DalmasoEleonora : RT @benedet09193777: @TatiUdaci domanda per i coglioni del governo dei migliori coglioni: se uno ha una stufa economica che serve per cucin… - MarazitiMassimo : RT @fontowan: @mentecritica Si, usando meno acqua per la bollitura e ricordandosi del coperchio. -