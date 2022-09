Matilde Serao, se telegrafando… (Di sabato 3 settembre 2022) «Questo dono di vita, questa magia di rappresentare delle persone reali tutto il turbinio di intiere folle rumorose di un’intiera città! Ecco la caratteristica di questa affascinante artista.» È l’asserzione L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 settembre 2022) «Questo dono di vita, questa magia di rappresentare delle persone reali tutto il turbinio di intiere folle rumorose di un’intiera città! Ecco la caratteristica di questa affascinante artista.» È l’asserzione L'articolo proviene da il manifesto.

unforthc0ming : 6/6 > quasi nera, sul letto, in una stanza senza mobilio, con le finestre aperte e un lume spento, per terra, in… - MuseoMStelline : Non perdete la seconda novella di Matilde Serao 'La moglie di un grand'uomo' la trovate a partire da domani sulla n… - Olives2008 : @ercivettone1 Emilio Colombo raccontava questa: 'Benedetto Croce stava con Matilde Serao, suonarono, entrò il camer… - Artetetra_Ed : ?? Il fascino indiscusso della città di Napoli risiede anche nei tanti racconti leggendari che si narrano da secoli… - emma_franc_b : @Poesiaitalia A Gerusalemme circa un secolo fa con Matilde Serao -