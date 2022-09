Mastella e Pasquariello | lunedì i lavori su ponte San Nicola e le vie Paolella e Ferrelli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Clementee l’Assessore aiPubblici Mariocomunicano che5 settembre avranno inizio i: –di sistemazione dei marciapiedi delSane delle aree limitrofe, per un importo complessivo di € 200.000,00; –di manutenzione straordinaria di Viae Via Tonina, per un importo complessivo di € 132.525,21. Il primo intervento riguarderà la sistemazione/ripristino di alcuni tratti di percorsi pedonali (marciapiedi) e stradali lungo Via Ferdinando Hirsch, in corrispondenza delSan, progettato dall’Ing. Morandi e realizzato tra il 1954 e il 1955 per collegare l’area del ...