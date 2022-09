Massimo Giletti azzera Gualtieri con una foto: cosa significa quest'auto (Di sabato 3 settembre 2022) Era il 20 giugno quando Massimo Giletti aveva segnalato al Corriere della Sera un caso che testimonia quanto in basso sia caduta Roma dal punto di vista amministrativo. In viale Bruno Buozzi c'è un auto con targa francese ferma in sosta da più di quattro anni, tra l'altro sulle strisce blu che sarebbero quindi a pagamento. Com'è possibile che nessuno si degni di rimuoverla? Tornando dalla vacanze, Giletti ha fatto sapere che la macchina è ancora lì: in oltre due mesi nulla è cambiato, nonostante l'attenzione mediatica scatenata dalla prima segnalazione del conduttore di La7. L'auto è in condizioni disastrose: oltre all'occupazione illegale di uno spazio destinato al parcheggio a pagamento, si registra quindi l'indecenza dell'abbandono e il silenzio da parte di chi dovrebbe risolvere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Era il 20 giugno quandoaveva segnalato al Corriere della Sera un caso che testimonia quanto in basso sia caduta Roma dal punto di vista amministrativo. In viale Bruno Buozzi c'è uncon targa francese ferma in sosta da più di quattro anni, tra l'altro sulle strisce blu che sarebbero quindi a pagamento. Com'è possibile che nessuno si degni di rimuoverla? Tornando dalla vacanze,ha fatto sapere che la macchina è ancora lì: in oltre due mesi nulla è cambiato, nonostante l'attenzione mediatica scatenata dalla prima segnalazione del conduttore di La7. L'è in condizioni disastrose: oltre all'occupazione illegale di uno spazio destinato al parcheggio a pagamento, si registra quindi l'indecenza dell'abbandono e il silenzio da parte di chi dovrebbe risolvere ...

