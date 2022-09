Marcelo ha scelto il dopo-Real Madrid | firma con l’Olympiacos

(Di sabato 3 settembre 2022)l’addio alal termine della passata stagione,hala propria squadra per il futuro. Il terzino brasiliano, infatti, hato un contratto annuale con i greci del, con opzione per una seconda stagione. Une scelta che permette al sudamericano di rimanere nel calcio europeo, in una formazione che disputa l’Europa League. Il classe ’88 ha lasciato ilda svincolato15 anni di militanza e 25 trofei vinti. SportFace.

sportface2016 : #Marcelo ha scelto il dopo-#RealMadrid: firma con l'#Olympiacos - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Marcelo ha scelto: riparte dalla Grecia ???? - zazoomblog : UFFICIALE – Marcelo ha scelto il nuovo club: l’annuncio - #UFFICIALE #Marcelo #scelto #nuovo - GoalItalia : Marcelo ha scelto: riparte dalla Grecia ???? - IvoMandarino : @marcelopuglisi Buona giornata anche a te, caro Marcelo! Bella immagine quella che hai scelto! Mi piace molto! Vele… -

Simone Inzaghi © LaPresseSimone Inzaghi ha23 giocatori da inserire in lista A, oltre a tre ...BROZOVIC, 90. Romelu LUKAKU, 95. Alessandro BASTONI. Questa la lista B:46. Mattia ZANOTTI, ...senza squadra: i tifosi della Juve l'hanno già©LaPresseSe fosse per i nostri utenti su Twitter, comunque, la Juve non avrebbe ancora finito. Oggi, nel nostro consueto ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Perché da oggi gli occhi sono puntati sui giocatori svincolati, che hanno tempo fino al 13 dicembre prossimo per trovare una nuova squadra. Dopo otto anni al Manchester United Juanha lasciato i Red De ...