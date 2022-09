Maratona The Flash 8 su Italia1 per l’arrivo di Black Lightning ed Eobard Thawne: anticipazioni episodi del 3 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) Maratone oggi su Italia1 per i fan di The Flash 8. Chi ha seguito il finale della settima stagione della serie sabato scorso sa bene che oggi le cose si faranno serie con la messa in onda di ben quattro episodi che spingeranno in avanti la storia di Barry e i suoi, come andrà a finire con la ‘malattia’ del velocista scarlatto e tutto quello che ne conseguirà? Sembra proprio che Flash e i suoi saranno costretti ad affidarsi ad un altro eroe, Black Lightning per spuntarla ma contro chi? Ad aprire le danze sarà l’episodio numero 2 dal titolo Armageddon II parte in cui Despero concede a Flash una tregua di una settimana con la promessa di ucciderlo quando si presenteranno i primi segni di squilibrio mentale. Il giorno seguente arriva in città Xotar, una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Maratone oggi super i fan di The8. Chi ha seguito il finale della settima stagione della serie sabato scorso sa bene che oggi le cose si faranno serie con la messa in onda di ben quattroche spingeranno in avanti la storia di Barry e i suoi, come andrà a finire con la ‘malattia’ del velocista scarlatto e tutto quello che ne conseguirà? Sembra proprio chee i suoi saranno costretti ad affidarsi ad un altro eroe,per spuntarla ma contro chi? Ad aprire le danze sarà l’o numero 2 dal titolo Armageddon II parte in cui Despero concede auna tregua di una settimana con la promessa di ucciderlo quando si presenteranno i primi segni di squilibrio mentale. Il giorno seguente arriva in città Xotar, una ...

persempre_news : #SERENA THE G.O.A.T ?? 3 ore di match/maratona SPETTACOLARE tra Serena #Williams ???? e Ajla #Tomljanovic ???? al 3T d… - charlie__yay : @DeugemoTwo #Worlds2022 is the new Notte Degli Oscar ma in formato maratona settimanale ?? - zeno_liga : Voltando para a maratona “Lord of the Rings”. - BarberaGiovan10 : RT @violismo: the last dance calciomercato con maratona di Pedullà dalla mattina alla sera su sportitalia - LCKekkoDL98 : RT @violismo: the last dance calciomercato con maratona di Pedullà dalla mattina alla sera su sportitalia -