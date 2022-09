Maltempo, guasto agli impianti ferroviari per fulmini. Stop alla tratta Grosseto-Roma, ritardi fino a 75 minuti (Di sabato 3 settembre 2022) Il traffico ferroviario sulla linea Grosseto-Roma è stato sospesa a causa degli effetti del Maltempo sulle infrastrutture elettriche e sugli impianti di gestione della circolazione nella tratta Orbetello (Grosseto) – Montalto di Castro (Viterbo). A farlo sapere è Rete ferroviaria italiana che spiega nel dettaglio la causa dell’interruzione comunicata: «Il guasto è da ricondursi a fulminazioni che hanno interessato gli impianti a Capalbio. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea». E ancora: «Trenitalia si è attivata per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri coinvolti e attivare servizi sostitutivi su strada». Nel frattempo i ritardi ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Il trafficoo sulla lineaè stato sospesa a causa degli effetti delsulle infrastrutture elettriche e suglidi gestione della circolazione nellaOrbetello () – Montalto di Castro (Viterbo). A farlo sapere è Retea italiana che spiega nel detto la causa dell’interruzione comunicata: «Ilè da ricondursi a fulminazioni che hanno interessato glia Capalbio. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea». E ancora: «Trenitalia si è attivata per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri coinvolti e attivare servizi sostitutivi su strada». Nel frattempo i...

Borderline_24 : Guasto alla linea ferroviaria per #Maltempo, treni cancellati o in ritardo sulla tratta #Monopoli - #Ostuni… - ardovig : RT @ViaggiaTreno: Linea #Lecce - #Bari: circolazione sospesa tra Ostuni e Monopoli per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione… - ViaggiaTreno : Linea #Lecce - #Bari: circolazione sospesa tra Ostuni e Monopoli per un guasto ai sistemi di gestione della circola… - ViaggiaTreno : Linea #Trieste - #Venezia: circolazione rallentata tra Monfalcone e Bivio D'Aurisina per un guasto ai sistemi di ge… -