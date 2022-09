Maltempo, domani allerta meteo in tutta la Campania (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 4 settembre, su tutta la Campania. I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso diper piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 8 alle 20 di, domenica 4 settembre, sula. I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e ...

