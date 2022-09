Maldini: «La nuova proprietà crede nel progetto, ma senza grossi debiti. De Ketelaere è uno di classe» (Di sabato 3 settembre 2022) Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini ha parlato pochi minuti prima del derby a DAZN «La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Non era mirata ad un anno in cui davamo tutti e poi siamo spariti, ma cercare di mantenere questo livello e migliorare gli obiettivo». Sulla nuova proprietà: «La prima sensazione, parlando con loro, è che credano in una continuità del loro progetto. Ce l’hanno detto, per ora ce l’hanno dimostrato e sicuramente continueranno a fare. Il progetto continuerà a essere un progetto sostenibile, senza grossi debiti, facendo le cose che si possono fare. Non andare oltre le proprie possibilità credo sia logico per chi gestisce un’azienda in generale, non vedo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paoloha parlato pochi minuti prima del derby a DAZN «La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Non era mirata ad un anno in cui davamo tutti e poi siamo spariti, ma cercare di mantenere questo livello e migliorare gli obiettivo». Sulla: «La prima sensazione, parlando con loro, è che credano in una continuità del loro. Ce l’hanno detto, per ora ce l’hanno dimostrato e sicuramente continueranno a fare. Ilcontinuerà a essere unsostenibile,, facendo le cose che si possono fare. Non andare oltre le proprie possibilità credo sia logico per chi gestisce un’azienda in generale, non vedo ...

