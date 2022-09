Mafia | su Ultimo Tv del Cap Ultimo e Crespi speciale su Dalla Chiesa | ‘simbolo per il Paese’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) –Tv, la web tv del colonnello Sergio De Caprio alias Capitanoe del regista Ambrogiopresenta lo“Generale Carlo Alberto, 100 giorni”, un documento che raccoglie alcuni frammenti di storia e di vita del generale. “Quaranta anni fa lauccise il generale Carlo Alberto, un uomo simbolo per il nostro Paese. Un uomo consapevole della ‘seconda guerra di sangue’ che era in corso in Sicilia, divenuto prefetto a Palermo. Un uccisione vile, a firma di Cosa Nostra e quel giorno. Il 3 settembre del 1982 si è persa la speranza”, afferma il regista Ambrogioche aggiunge: “Noi tutti abbiamo il dovere di ricordarlo, ...