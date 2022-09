Mafia: Fico, 'Dalla Chiesa eroe spesso lasciato solo contro nemico gigantesco' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La figura del generale Dalla Chiesa rappresenta ancora oggi un simbolo importante per il nostro Paese: un modello di rigore, competenza e determinazione nella difesa della democrazia contro i nemici del terrorismo stragista e della criminalità organizzata. Un servitore dello Stato che ha pagato con la vita il proprio impegno professionale e la passione civile nella costruzione di un'Italia più sicura, democratica e onesta". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio al prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, in occasione del 40/mo anniversario dell'assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. "Della Mafia -ricorda ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La figura del generalerappresenta ancora oggi un simbolo importante per il nostro Paese: un modello di rigore, competenza e determinazione nella difesa della democraziai nemici del terrorismo stragista e della criminalità organizzata. Un servitore dello Stato che ha pagato con la vita il proprio impegno professionale e la passione civile nella costruzione di un'Italia più sicura, democratica e onesta". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, in un messaggio al prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, in occasione del 40/mo anniversario dell'assassinio del prefetto Carlo Alberto, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. "Della-ricorda ...

