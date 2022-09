Mafia: Casellati, 'esempio Dalla Chiesa ha segnato nostra storia' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è un modello di fedeltà allo Stato e ai suoi valori fondamentali. È stato partigiano, ha sconfitto il terrorismo e combattuto Cosa nostra. Le sue intuizioni, la sua onestà e il suo spirito di sacrificio hanno segnato la nostra storia. È grazie ad esempi come il suo che i nostri giovani crescono in un mondo in cui il sentimento dell'antiMafia è più forte e radicato". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A 40 anni Dalla strage mafiosa di Via Carini, in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di Polizia Domenico Russo, tutti -conclude la seconda carica dello Stato- abbiamo il dovere di ricordarlo e onorarlo”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Il generale Carlo Albertoè un modello di fedeltà allo Stato e ai suoi valori fondamentali. È stato partigiano, ha sconfitto il terrorismo e combattuto Cosa. Le sue intuizioni, la sua onestà e il suo spirito di sacrificio hannola. È grazie ad esempi come il suo che i nostri giovani crescono in un mondo in cui il sentimento dell'antiè più forte e radicato". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta. "A 40 annistrage mafiosa di Via Carini, in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di Polizia Domenico Russo, tutti -conclude la seconda carica dello Stato- abbiamo il dovere di ricordarlo e onorarlo”.

