Globalist.it

"Ci impegniamo in modo propositivo con la missione Usa sui visti per le delegazioni ai prossimi incontripresso il quartier generale e siamo in contatto con la Missione su casi specifici portati ...Il 9,2 per cento della popolazione vive in estrema povertà, secondo l'Ufficioper gli affari ... 'Ciin particolare dichiara creare case d'accoglienza per donne vittime della tratta, della ... L’Onu preme sugli Usa sul visto a Lavrov per l’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 settembre In base all'accordo tra Usa e Onu, Washington deve consentire a diplomatici e rappresentanti di delegazioni governative l'ingresso nel Paese se vogliono partecipare a lavori al Palazzo di Vetro.Sono quindici i morti del bombardamento russo di ieri notte a Kharkiv. Il presidente ucraino chiarisce che per far avvenire un confronto di questo genere la Russia deve superare le truppe. Il turco Er ...