Località Sciarra | 50 mila euro per la messa in sicurezza del ponte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“In riferimento ai fondi assegnati dal Bilancio di previsione dello Stato, che prevede contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, tra cui l’adeguamento e laindi scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, abbiamo deciso di utilizzare la somma di 50riconosciuta per l’anno 2022 per lavori da realizzare in via Margherita con annessoalla. Un intervento necessario ed urgente, visto lo stato di pericolosità delstesso, accentuato da passati lavori che ne hanno indebolito la struttura. Ancora una volta, diamo prova di attenzionare tutto il territorio comunale, senza trascurare nessuna frazione. È ovvio che le criticità sono diverse, ma abbiamo ...