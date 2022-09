Livorno | arrestati due uomini | con l’accusa di usura Tassi fino al 1000%

(Di sabato 3 settembre 2022) Duedi 36 anni, livornesi, sono statidai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, per concorso nei reati died estorsione L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

I duesono sono in custodia cautelare presso la Casa Circondariale diGli agenti della Polfer hanno subito rintracciato e fermato i due, sorpresi con l'intera ... inseguito da anziano fedele viene poi arrestato dalla Polizia 21 Aprile 2022- Ruba ... Usura: tassi fino al 1000%, due arresti a Livorno - Cronaca Due uomini di 36 anni, livornesi, sono stati arrestati dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, per concorso nei reati di usura ed estorsione ...LIVORNO: Botte, minacce e intimidazioni a chi non riusciva a restituire somme che lievitavano vertiginosamente. Arresti per usura ed estorsione ...