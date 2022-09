Liverpool | Klopp | “Contro l’Everton gara difficile Carvalho rischia di saltare il Napoli”

(Di sabato 3 settembre 2022) Jurgen, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di BT Sport, a margine dello 0-0 nel derby: “E’ stata unamolto intensa e. Giocare qui non è mai facile ed oggi è stato così. Ora testa all’altra partita durissimailche ci attende mercoledì“. Sull’infortunio di, invece, l’allenatore tedesco ha spiegato: “Non dovrebbe essere particolarmente serio. Credo sia un qualcosa di muscolare e dovrebbe rimettersi presto. Tuttavia temo che non riesca ad esserci già mercoledì“. SportFace.

Continua il momento no dei Reds di Klopp, che è partito a rilento in questa Premier League. Everton-Liverpool, il derby del Merseyside termina a reti bianche. Ma non è mancato lo spettacolo al Goodison Park, tana casalinga dei Toffees. Partita intensa, ricca di contenuti agonistici e con due ...