LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Nibali molto attivo, 150 km all’arrivo (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 13.35 Allunga il belga Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). 13.34 Andatura molto alta in questa prima parte di tappa. Il gruppo è allungatissimo. 13.32 Niente da fare. Il gruppo riprende Nibali e Vine. 13.30 I due battistrada hanno ora 11” di vantaggio sul gruppo. 13.28 Riparte Vincenzo Nibali! Con lui l’australiano Jay Vine. 13.25 Queste le tre salite di oggi: -Puerto de Siete Pilillas al km 107,2 (terza categoria di 9,8 km al 3,5%) -Puerto de Los Villares al km 127,5 (seconda categoria di 10,1 km al 5,5%) -Sierra ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima13.35 Allunga il belga Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). 13.34 Andaturaalta in questa prima parte di. Il gruppo è allungatissimo. 13.32 Niente da fare. Il gruppo riprendee Vine. 13.30 I due battistrada hanno ora 11” di vantaggio sul gruppo. 13.28 Riparte Vincenzo! Con lui l’australiano Jay Vine. 13.25 Queste le tre salite di: -Puerto de Siete Pilillas al km 107,2 (terza categoria di 9,8 km al 3,5%) -Puerto de Los Villares al km 127,5 (seconda categoria di 10,1 km al 5,5%) -Sierra ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita e pendenze brutali sulla Sierra de la Pandera!… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:05 per la partenza della tappa odierna, con arrivo in salita, de #LaVuelta22. - Eurosport_IT : Arriva il weekend e tornano le montagne ????????? Si arriva a Sierra de la Pandera, a quota 1820 metri di altitudine.… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 14 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - CyclingTodayPro : Vuelta a Espana 2022 – stage 13 (Ronda – Montilla 168.4km) LIVE STREAM: -