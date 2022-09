LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata l’ultima salita, c’è Conca ra i primi quattro (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 17.09 Ora però il gruppo sta rimontando. 1’12” per i primi quattro. 17.08 Il gruppetto di testa con Champoussin, Sanchez, Carapaz e Conca è negli ultimi 4500 metri. Filippo sta resistendo in ultima ruota. 17.06 Si vede Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) nelle ultime posizioni nel gruppo. Si vedono anche il compagno di squadra Wilco Kelderman e Joao Almeida (UAE Team Emirates) in difficoltà. 17.04 In gruppo ora è la Jumbo-Visma a fare l’andatura. Il vantaggio sta scendendo, ora è di 1’45”. 17.03 BRAVO FILIPPO! Si è riaccodato al gruppo di testa! 17.02 Intanto Clement ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima17.09 Ora però il gruppo sta rimontando. 1’12” per i. 17.08 Il gruppetto di testa con Champoussin, Sanchez, Carapaz eè negli ultimi 4500 metri. Filippo sta resistendo in ultima ruota. 17.06 Si vede Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) nelle ultime posizioni nel gruppo. Si vedono anche il compagno di squadra Wilco Kelderman e Joao Almeida (UAE Team Emirates) in difficoltà. 17.04 In gruppo ora è la Jumbo-Visma a fare l’andatura. Il vantaggio sta scendendo, ora è di 1’45”. 17.03 BRAVO FILIPPO! Si è riaccodato al gruppo di testa! 17.02 Intanto Clement ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque avanti resiste Filippo Conca - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia la penultima salita - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: finita la prima scalata fuga con quasi 4? - #Vuelta #España… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #FiorentinaJuve #MilanInter #LazioNapoli #SerieB… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita e pendenze brutali sulla Sierra de la Pandera!… -