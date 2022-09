LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la penultima salita (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 16.33 Andatura regolare per ora, 3’16” per Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Filippo Conca (Lotto Soudal), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Marco Brenner (Team DSM) e Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma). 16.30 E il margine della fuga ora scende a 3’32”. 16.27 inizia la salita, e Pedersen si stacca. Rimangono in 9 in avanti. 16.24 Sempre più vicini alla seconda salita di giornata, che inaugurerà gli ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima16.33 Andatura regolare per ora, 3’16” per Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Filippo Conca (Lotto Soudal), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Marco Brenner (Team DSM) e Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma). 16.30 E il margine della fuga ora scende a 3’32”. 16.27la, e Pedersen si stacca. Rimangono in 9 in avanti. 16.24 Sempre più vicini alla secondadi giornata, che inaugurerà gli ...

