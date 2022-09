LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Puerto de Siete Pilillas (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 15.31 Filippo Conca (Lotto-Soudal) è costantemente all’ultimo posto del gruppetto in testa. 15.28 La Quick-Step di Remco Evenepoel sta tenendo un’andatura regolare. Il margine dei primi 10 si è attestato sui 3’30”. 15.25 Immagini della fuga dalla corsa: Etapa 1?4? Stage – 70 km A los 8 escapados se suman @raul gass – @EqKernPharma y @marco brnr – @TeamDSM. García Pierna and Brenner join the 8 escapees at the front. 3:24?#LaVuelta22 pic.twitter.com/tq7jPK2JKY — La Vuelta (@laVuelta) September 3, 2022 15.22 Non è un’ascesa difficoltosa, poiché ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima15.31 Filippo Conca (Lotto-Soudal) è costantemente all’ultimo posto del gruppetto in testa. 15.28 La Quick-Step di Remco Evenepoel sta tenendo un’andatura regolare. Il margine dei primi 10 si è attestato sui 3’30”. 15.25 Immagini della fuga dalla corsa: Etapa 1?4? Stage – 70 km A los 8 escapados se suman @raul gass – @EqKernPharma y @marco brnr – @TeamDSM. García Pierna and Brenner join the 8 escapees at the front. 3:24?#La22 pic.twitter.com/tq7jPK2JKY — La(@la) September 3,15.22 Non è un’ascesa difficoltosa, poiché ...

