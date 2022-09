LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -70 km per la fuga, fra poco la prima salita di giornata (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 15.11 Nelle retrovie del gruppo si vedono la maglia a pois Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) e Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), i due sono stati coinvolti in una caduta. 15.09 Nella fuga ci sono due uomini Trek-Segafredo; in controtendenza a quanto visto negli scorsi giorni, oggi è la maglia verde Mads Pedersen a lavorare per Kenny Elissonde. 15.06 Il gruppo sta irrimediabilmente lasciando fare, visto che il traguardo è ancora parecchio lontano. 15.04 Sta aumentando a vista d’occhio il vantaggio degli otto battistrada, che tocca adesso i tre minuti. 15.02 Ancora 73 chilometri al ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima15.11 Nelle retrovie del gruppo si vedono la maglia a pois Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) e Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), i due sono stati coinvolti in una caduta. 15.09 Nellaci sono due uomini Trek-Segafredo; in controtendenza a quanto visto negli scorsi giorni,è la maglia verde Mads Pedersen a lavorare per Kenny Elissonde. 15.06 Il gruppo sta irrimediabilmente lasciando fare, visto che il traguardo è ancora parecchio lontano. 15.04 Sta aumentando a vista d’occhio il vantaggio degli otto battistrada, che tocca adesso i tre minuti. 15.02 Ancora 73 chilometri al ...

