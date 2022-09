LIVE – Vuelta 2022, quattordicesima tappa Montoro-Sierra de La Pandera: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 3 settembre 2022) La DIRETTA scritta della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che propone oggi la Montoro-Sierra de la Pandera di 160,3 chilometri. Si apre un weekend di alta montagna e la tappa odierna presenta un finale molto impegnativo e spettacolare, con due GPM conclusivi che lasciano presagire battaglia tra i big della classifica generale. Occhi puntati sulla maglia rossa Remco Evenepoel, finora apparso inattaccabile. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, senza farvi perdere davvero nulla di questa importante giornata. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 PERCORSO quattordicesima tappa Vuelta Vuelta 2022, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Lascritta delladelladi Spagna, che propone oggi lade ladi 160,3 chilometri. Si apre un weekend di alta montagna e laodierna presenta un finale molto impegnativo e spettacolare, con due GPM conclusivi che lasciano presagire battaglia tra i big della classifica generale. Occhi puntati sulla maglia rossa Remco Evenepoel, finora apparso inattaccabile. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, senza farvi perdere davvero nulla di questa importante giornata. Segui ila partire dalle 13:20 PERCORSO, ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 14 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - CyclingTodayPro : Vuelta a Espana 2022 – stage 13 (Ronda – Montilla 168.4km) LIVE STREAM: - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13.15 per la partenza della tappa odierna de #LaVuelta22. - Eurosport_IT : 13ª tappa di transizione tra Ronda e Montilla, ci sarà un arrivo in volata o ci penserà la fuga a portare a casa la… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: spazio ai velocisti ma occhio alle trappole - #Vuelta #España… -