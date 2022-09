LIVE – Vicenza-Pro Sesto 6-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 3 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Pro Sesto, match valido per la prima giornata di Serie C 2022/2023. Finalmente si parte con la prima giornata ed entrambe le squadre vogliono vincere all’esordio. I padroni di casa cercano un successo dopo la bruciante retrocessione, i lombardi vogliono partire col piede giusto. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 3 settembre, chi vincerà questa sfida del girone A? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Vicenza-Pro Sesto 6-1 (26? Bruschi, 4o’ Ferrari, 51? Scarsella, 61? Rolfini, 66? Dalmonte, 74? Ferrari, 88? Jimenez) PER AGGIORNARE LA DIRETTA FAI REFRESH O PREMI F5 LEGGI LA CRONACA TERMINA QUI LA ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ladi-Pro, match valido per la prima giornata di. Finalmente si parte con la prima giornata ed entrambe le squadre vogliono vincere all’esordio. I padroni di casa cercano un successo dopo la bruciante retrocessione, i lombardi vogliono partire col piede giusto. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 3 settembre, chi vincerà questa sfida del girone A? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN-Pro6-1 (26? Bruschi, 4o’ Ferrari, 51? Scarsella, 61? Rolfini, 66? Dalmonte, 74? Ferrari, 88? Jimenez) PER AGGIORNARE LAFAI REFRESH O PREMI F5 LEGGI LA CRONACA TERMINA QUI LA ...

