LIVE Vettori-Whittaker, MMA in DIRETTA: sfida al n.1 del ranking per meritarsi una nuova chance per il Mondiale! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vettori-Whittaker, MMA, The Italian Dream sogna l’incontro per il titolo. Marvin Vettori dopo l’ultimo incontro in ottobre del 2021 torna sul ring, il match è il più complicato possibile tolto il campione Adesanya. Se batte Robert Whittaker, l’italiano diventa il primo contendente al titolo senza nessun dubbio. Whittaker dal canto suo se vince troverà quasi sicuramente Costa (già sconfitto da Vettori). Sono solo tre round per il match perché non è un main event finale della card, ma sarà sicuramente uno spettacolo assicurato in quel di Parigi per UFC Fight Night. Nella stessa card è presente Alessio Di Chirico che deve per ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, MMA, The Italian Dream sogna l’incontro per il titolo. Marvindopo l’ultimo incontro in ottobre del 2021 torna sul ring, il match è il più complicato possibile tolto il campione Adesanya. Se batte Robert, l’italiano diventa il primo contendente al titolo senza nessun dubbio.dal canto suo se vince troverà quasi sicuramente Costa (già sconfitto da). Sono solo tre round per il match perché non è un main event finale della card, ma sarà sicuramente uno spettacolo assicurato in quel di Parigi per UFC Fight Night. Nella stessa card è presente Alessio Di Chirico che deve per ...

fight_4_yours : Marvin Vettori vs Robert Whittaker: FACE-OFF LIVE dalla Accor Arena di Parigi ???? #UFCParis - phre : RT @fight_4_yours: MARVIN VETTORI SALUTA Fight 4 Yours LIVE DA PARIGI ?????? #MarvinVettori #UFCParis #UFC - fight_4_yours : MARVIN VETTORI SALUTA Fight 4 Yours LIVE DA PARIGI ?????? #MarvinVettori #UFCParis #UFC - Jpolemica666 : RT @El_Pinta: Storia fantastica di come un evento di musica live abbia mostrato i vettori su cui si sta ristrutturando la dialettica politi… - El_Pinta : Storia fantastica di come un evento di musica live abbia mostrato i vettori su cui si sta ristrutturando la dialett… -