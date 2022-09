LIVE Serie B al 45': Bari, Brescia, Frosinone, Reggina e Ternana avanti (Di sabato 3 settembre 2022) Torna in campo la Serie B, con otto partite della quarta giornata, che si è aperta con la vittoria del Cagliari sul Modena. Alle 14,... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Torna in campo laB, con otto partite della quarta giornata, che si è aperta con la vittoria del Cagliari sul Modena. Alle 14,...

alahhoby : Live Serie A ???? Fiorentina vs Juventus Link : - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminati tutti i primi tempi - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Venezia-#Benevento (0-0) si riparte, dentro #Johnsen - aquila7630 : Probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby #MilanInter, 5.a giornata del campionato di #SerieA.… - SkySport : #FiorentinaJuventus in campo: segui il LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA -