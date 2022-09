LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: scatta la FP3, Bagnaia prova a mettersi alle spalle la penalità (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Di Giannantonio si conferma in terza posizione a 263 millesimi, poi Quartararo a 277, quindi Bezzecchi e Pirro 10.05 Bastianini migliora ancora e segna 1:32.411, ma Bagnaia è scatenato e scende subito a 1:32.154, ci stiamo già avvicinando ai tempi di ieri 10.04 Quartararo scende a 1:32.675 e si porta in terza posizione, Marini è 11° a 582 10.03 Bagnaia scende a 1:32.594 e precede Bezzecchi per 56 millesimi, quindi terzo Di Giannantonio a 136 10.02 La classifica cambia secondo dopo secondo. Ora è Pirro in vetta in 1:32.966, ma Bagnaia lo scalza in 1:32.869 con Bezzecchi a 24 millesimi 10.01 Alex Marquez scende a 1:33.417 e precede Bastianini per 853 millesimi, quindi Quartararo e Morbidelli 10.00 Bastianini sale in vetta in 1:34.270 con 268 millesimi su ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Di Giannantonio si conferma in terza posizione a 263 millesimi, poi Quartararo a 277, quindi Bezzecchi e Pirro 10.05 Bastianini migliora ancora e segna 1:32.411, maè scatenato e scende subito a 1:32.154, ci stiamo già avvicinando ai tempi di ieri 10.04 Quartararo scende a 1:32.675 e si porta in terza posizione, Marini è 11° a 582 10.03scende a 1:32.594 e precede Bezzecchi per 56 millesimi, quindi terzo Di Giannantonio a 136 10.02 La classifica cambia secondo dopo secondo. Ora è Pirro in vetta in 1:32.966, malo scalza in 1:32.869 con Bezzecchi a 24 millesimi 10.01 Alex Marquez scende a 1:33.417 e precede Bastianini per 853 millesimi, quindi Quartararo e Morbidelli 10.00 Bastianini sale in vetta in 1:34.270 con 268 millesimi su ...

