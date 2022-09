LIVE Milan-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | le formazioni ufficiali del derby!

(Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 4-2-3-1 invece per ildi Pioli con Maignan a difesa della porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez nella linea difensiva, Tonali e Bennacer a centrocampo, De Ketelaere, Messias e Leao alle spalle di Giroud riferimento offensivo. 17.05 Inzaghi schiera dunque il suo 3-5-2 lanciando Correa dal 1? a far coppia con Lautaro Martinez davanti, Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana con Dumfries e Darmian a presidiare gli esterni. 17.00 Queste le(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. All.: Pioli.(3-5-2): Handanovi?; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, ...

PianetaMilan : .@SerieA - #Derby #MilanInter, la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… - internewsit : LIVE Serie A - Fiorentina-Juventus termina in parità: 1-1. Ora Milan-Inter - - CalcioShowTV : ?? MILAN - INTER | Serie A TIM 5ª Giornata | Live Streaming Calcio Show ? - in diretta dalle ore 17:45 qui >>… - internewsit : LIVE - Segui le ultime notizie di #MilanInter nell'immediato prepartita del derby! - zazoomblog : DIRETTA Milan-Inter: segui la partita LIVE - #DIRETTA #Milan-Inter: #segui #partita -

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: si gioca al Franchi!score L'Inter non vince la ... Per trovare l'ultimo successo casalingo deldobbiamo invece andare indietro al gennaio 2016 a ......Diretta/ FiorentinaPrimavera (risultato finale 1 - 0): la decide Toci CI PROVA BARAK E' ricominciato da alcuni minuti il secondo tempo di Fiorentina Juventus e si riparte dal risultatodi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tutto pronto per il derby fra rossoneri e nerazzurri. Le scelte dei due allenatori per iniziare la grande sfida in programma alle 18 Manca davvero poco all’inizio del derby ...