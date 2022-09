Live Milan-Inter 2-1 | Giroud segna ancora nel derby di Milano

calciomercatoit : ?? 54' GOOOL DEL MILAN! #Giroud ribalta di nuovo il derby! ??? #MilanInter 2-1 ???? #SerieA LIVE - fcin1908it : LIVE #MilanInter 2-1 (53' Giroud): GOL MILAN Cross dalla sinistra, Giroud colpisce sporco e Handanovic è superato - zazoomblog : Milan Inter 1-1 LIVE: inizia il secondo tempo - #Milan #Inter #LIVE: #inizia #secondo - milansette : Milan-Inter, il risultato in diretta LIVE - milansette : LIVE MN - Milan-Inter (1-1): inizia la ripresa! #acmilan #rossoneri -

Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiInter 1 - 1 MOVIOLA 1 Inizia il match 7 Subito ...Dove vedere- Inter La partita trae Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta ...testuale su questa pagina.51' - Correa ostacolato al momento del tiro al limite, giallo per De Ketelaere. Finisce in parità il primo tempo del derby di Milano. Dopo un avvio molto fisico fatto di tanti duelli a metà campo, l'I ...51' - Correa ostacolato al momento del tiro al limite, giallo per De Ketelaere. Finisce in parità il primo tempo del derby di Milano. Dopo un avvio molto fisico fatto di tanti duelli a metà campo, l'I ...