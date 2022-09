LIVE Milan-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il derby! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Entrano in campo le squadre, mancano pochi minuti al primo pallone del derby. 17.55 Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova ad arbitrare il derby coadiuvato da Meli e Peretti, quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Di Paolo, assistito da Paganessi. 17.50 A disposizione per il Milan: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. 17.45 A disposizione per l’Inter: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D’Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. 17.40 L’ultima vittoria del Milan, da squadra ospitante, contro l’Inter in Serie A TIM, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Entrano in campo le squadre, mancano pochi minuti al primo pallone del derby. 17.55 Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova ad arbitrare il derby coadiuvato da Meli e Peretti, quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Di Paolo, assistito da Paganessi. 17.50 A disposizione per il: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. 17.45 A disposizione per l’: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D’Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. 17.40 L’ultima vittoria del, da squadra ospitante, contro l’inA TIM, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, ...

