LIVE Ligue 1: tre partite, in campo le nobili. Prima il Marsiglia, poi il Lione, chiude Nantes-Psg (Di sabato 3 settembre 2022) In Francia stasera giocano alcune delle squadre più blasonate in Francia: no, non il Psg, che sebbene sia dominante si è affermato... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) In Francia stasera giocano alcune delle squadre più blasonate in Francia: no, non il Psg, che sebbene sia dominante si è affermato...

sportli26181512 : LIVE Ligue 1: tre partite, in campo le nobili. Prima il Marsiglia, poi il Lione, chiude Nantes-Psg: In Francia stas… - Calciodiretta24 : Ligue 1, Nantes - PSG: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Ligue 1, Auxerre - Marsiglia: diretta live, risultato in tempo reale - PronoNaturali : Senza tregua già sotto con il prossimo turno! ?? LIVE #Totocalcio con #Schedina completa Concorso 23 con i primi Pro… - cmdotcom : #Ligue1, vincono le big. Tutto facile per il #Psg: 3-0 al Tolosa con #Neymar e #Mbappé. In testa però ci sono anche… -