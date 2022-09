LIVE Italia-Grecia 81-85, Europei basket 2022 in DIRETTA: con Fontecchio rimonta sfiorata, 25 di Giannis Antetokounmpo (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte. Prossimo appuntamento per gli azzurri lunedì 5 contro l’Ucraina, poi il 6 con la Croazia e infine l’8 con la Gran Bretagna. TOP SCORER – Italia: Fontecchio 26; Grecia: G. Antetokounmpo 25 Libero segnato da Dorsey, finisce 81-85 per la Grecia, ma lo ripetiamo: quest’Italia ha prodotto una gran prova di cuore, di voglia e di capacità. Gli ellenici ripetono il rischio di ieri contro la Croazia, gli azzurri dimostrano di potersela giocare con chiunque. Sbaglia Fontecchio da tre, rimbalzo toccato da Datome, Tonut tira totalmente fuori equilibrio, palla che scheggia il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte. Prossimo appuntamento per gli azzurri lunedì 5 contro l’Ucraina, poi il 6 con la Croazia e infine l’8 con la Gran Bretagna. TOP SCORER –26;: G.25 Libero segnato da Dorsey, finisce 81-85 per la, ma lo ripetiamo: quest’ha prodotto una gran prova di cuore, di voglia e di capacità. Gli ellenici ripetono il rischio di ieri contro la Croazia, gli azzurri dimostrano di potersela giocare con chiunque. Sbagliada tre, rimbalzo toccato da Datome, Tonut tira totalmente fuori equilibrio, palla che scheggia il ...

SkySportNBA : ?? L'@Italbasket sfida Giannis ???????? Italia-Grecia ?? LIVE alle 21.00 su Sky Sport Arena #SkyEurobasket #Eurobasket - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - sis__zs : Amici è finito da 4 mesi e i ragazzi stanno pian piano raggiungendo i loro obiettivi,chi i primi live,chi è partito… - paroxxstyles : RT @harryisacacta: LA PRIMA VOLTA CHE L’HA CQNTATA LIVE È STATO IN ITALIA. ABBIAMO VINTO -