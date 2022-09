LIVE Italia-Grecia 74-81, Europei basket 2022 in DIRETTA: clamoroso tentativo di rimonta azzurro a 2? dalla fine (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Libero segnato da Dorsey, finisce 81-85 per la Grecia, ma lo ripetiamo: quest’Italia ha prodotto una gran prova di cuore, di voglia e di capacità. Gli ellenici ripetono il rischio di ieri contro la Croazia, gli azzurri dimostrano di potersela giocare con chiunque. Sbaglia Fontecchio da tre, rimbalzo toccato da Datome, Tonut tira totalmente fuori equilibrio, palla che scheggia il ferro, palla greca, fallo a due decimi dalla fine. La GrecGia vince, ma che Italia di cuore! 81-84 FONTECCHIO BATTE GIANNIS E APPOGGIA, STOPPATA IRREGOLARE E CANESTRO VALIDO! 35? ALLA fine! 79-84 FONTECCHIO! Due comodi! 1’05” alla fine. 77-84 Tripla pazzesca di Dorsey con tutta la mano di Fontecchio davanti. 1’13” alla ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALibero segnato da Dorsey, finisce 81-85 per la, ma lo ripetiamo: quest’ha prodotto una gran prova di cuore, di voglia e di capacità. Gli ellenici ripetono il rischio di ieri contro la Croazia, gli azzurri dimostrano di potersela giocare con chiunque. Sbaglia Fontecchio da tre, rimbalzo toccato da Datome, Tonut tira totalmente fuori equilibrio, palla che scheggia il ferro, palla greca, fallo a due decimi. La GrecGia vince, ma chedi cuore! 81-84 FONTECCHIO BATTE GIANNIS E APPOGGIA, STOPPATA IRREGOLARE E CANESTRO VALIDO! 35? ALLA! 79-84 FONTECCHIO! Due comodi! 1’05” alla. 77-84 Tripla pazzesca di Dorsey con tutta la mano di Fontecchio davanti. 1’13” alla ...

