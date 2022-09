LIVE Italia-Grecia 7-9, Europei basket 2022 in DIRETTA: equilibrio e intensità al Forum (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-12 Sfidato al tiro Giannis, va a segno dall’arco. Sfidato al tiro Melli dall’arco, sbaglia, ultimo tocco di Giannis, rimessa Italia a metà primo quarto. ALTRA STOPPATA DI FONTECCHIO! Cancellato Thanasis Antetokounmpo! 7-9 2/2 Spissu. Cerca la penetrazione in transizione Spissu, Thanasis gli frana addosso mentre il play di Venezia tenta di appoggiare: c’è il fallo, ci sono due tiri liberi. Diversi errori da entrambe le parti, Grecia che gioca (molto) veloce, Italia più ragionata. 6’30” a fine primo quarto. 5-9 Tripla in semitransizione di Dorsey imbeccato da Giannis. 5-6 Realizza l’aggiuntivo Polonara. 4-6 POLONARA! Riceve da Fontecchio e trova un bellissimo appoggio, elude Dorsey e si prende anche il fallo! 2-6 2/3 Thanasis. Ingenuità di Polonara che cerca ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-12 Sfidato al tiro Giannis, va a segno dall’arco. Sfidato al tiro Melli dall’arco, sbaglia, ultimo tocco di Giannis, rimessaa metà primo quarto. ALTRA STOPPATA DI FONTECCHIO! Cancellato Thanasis Antetokounmpo! 7-9 2/2 Spissu. Cerca la penetrazione in transizione Spissu, Thanasis gli frana addosso mentre il play di Venezia tenta di appoggiare: c’è il fallo, ci sono due tiri liberi. Diversi errori da entrambe le parti,che gioca (molto) veloce,più ragionata. 6’30” a fine primo quarto. 5-9 Tripla in semitransizione di Dorsey imbeccato da Giannis. 5-6 Realizza l’aggiuntivo Polonara. 4-6 POLONARA! Riceve da Fontecchio e trova un bellissimo appoggio, elude Dorsey e si prende anche il fallo! 2-6 2/3 Thanasis. Ingenuità di Polonara che cerca ...

