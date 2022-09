LIVE Italia-Grecia 63-76, Europei basket 2022 in DIRETTA: ultimi 5? con ampio vantaggio ellenico (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FALLO DI SLOUKAS SULLA TRIPLA DI FONTECCHIO! Ed era lontanissimo, con possibilità di segnare vicine allo zero: sono tre tiri liberi! 74-81 FONTECCHIO! Si gira senza ritmo e segna! 2? alla fine! 71-81 Palleggio arresto e tiro di Dorsey da tre. 2’20” alla fine. 71-78 Realizza il libero del tecnico Datome. Tocco a rimbalzo di Melli contro Giannis, Itoudis è nervoso un po’ come tutta la Grecia che non pensava questa situazione possibile: fallo tecnico. Non è finita. 70-78 FONTECCHIO! Non è da meno! 68-78 Giannis, un nome un perché. Spettacolare l’azione del +10 greco. 68-76 SPISSU DA TRE! Attenzione perché a 4? dalla fine non è chiusa! Sbaglia l’aggiuntivo Tonut. 65-76 TONUT! Bel momento per il neo-Milano che appoggia al vetro e prende anche il fallo di Papanikolaou! 63-76 1/2 Dorsey. Dorsey batte ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFALLO DI SLOUKAS SULLA TRIPLA DI FONTECCHIO! Ed era lontanissimo, con possibilità di segnare vicine allo zero: sono tre tiri liberi! 74-81 FONTECCHIO! Si gira senza ritmo e segna! 2? alla fine! 71-81 Palleggio arresto e tiro di Dorsey da tre. 2’20” alla fine. 71-78 Realizza il libero del tecnico Datome. Tocco a rimbalzo di Melli contro Giannis, Itoudis è nervoso un po’ come tutta lache non pensava questa situazione possibile: fallo tecnico. Non è finita. 70-78 FONTECCHIO! Non è da meno! 68-78 Giannis, un nome un perché. Spettacolare l’azione del +10 greco. 68-76 SPISSU DA TRE! Attenzione perché a 4? dalla fine non è chiusa! Sbaglia l’aggiuntivo Tonut. 65-76 TONUT! Bel momento per il neo-Milano che appoggia al vetro e prende anche il fallo di Papanikolaou! 63-76 1/2 Dorsey. Dorsey batte ...

