LIVE Italia-Grecia 40-47, Europei basket 2022 in DIRETTA: inizia il terzo quarto (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-52 Bella rimessa di Spissu per Fontecchio! 43-52 Tira in corsa Calathes e sono due punti. 43-50 ARRIVA LA TRIPLA DI TONUT! 40-50 Realizza l’aggiuntivo Antetokunmpo. 40-49 In ritardo Tonut su Giannis, c’è il canestro e c’è anche l’aggiuntivo. 22:06 E si ricomincia col primo possesso greco. 22:04 Ultimi istanti prima che si inizi con il terzo quarto! 22:02 Altre presenze importanti al Forum: con Popovich ci sono anche Ettore Messina e Luis Scola. Only ??????? in Milano! #Eurobasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/e7sfN0C6NW — #Eurobasket 2022 (@Eurobasket) September 3, 2022 21:59 Alcune highlights dalla prima metà di gara NON IN CASA DI SIMONE #Eurobasket x ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-52 Bella rimessa di Spissu per Fontecchio! 43-52 Tira in corsa Calathes e sono due punti. 43-50 ARRIVA LA TRIPLA DI TONUT! 40-50 Realizza l’aggiuntivo Antetokunmpo. 40-49 In ritardo Tonut su Giannis, c’è il canestro e c’è anche l’aggiuntivo. 22:06 E si ricomincia col primo possesso greco. 22:04 Ultimi istanti prima che si inizi con il! 22:02 Altre presenze importanti al Forum: con Popovich ci sono anche Ettore Messina e Luis Scola. Only ??????? in Milano! #Eurox #BringTheNoise pic.twitter.com/e7sfN0C6NW — #Euro(@Euro) September 3,21:59 Alcune highlights dalla prima metà di gara NON IN CASA DI SIMONE #Eurox ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - fenizialupino : RT @harryisacacta: LA PRIMA VOLTA CHE L’HA CQNTATA LIVE È STATO IN ITALIA. ABBIAMO VINTO - defencelessx91 : RT @yellowxloueh: CIOÈ CAPITE CHE L'ITALIA HA VINTO TUTTO??? IN QUESTA SETTIMANA HA ANNUNCIATO LT2, LA NUOVA CANZONE E IL MV, E SOLO LE TAP… -