LIVE Italia-Grecia 40-47, Europei basket 2022 in DIRETTA: Giannis Antetokounmpo a quota 15, bene Polonara per gli azzurri (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Polonara 11; Grecia: G. Antetokounmpo 15 Pajola: brutta linea di passaggio pescata da Giannis, si immola sullo stesso con l’ultimo fallo di squadra pre-bonus, sulla rubata cerca la tripla di tabella che non entra. Finisce così il secondo quarto, l’Italia sta ancora reggendo bene contro un Giannis in gran forma. 40-47 Dorsey segna il libero del tecnico, 35?8 alla seconda sirena. Proteste di Pozzecco, prima erano arrivate quelle di Melli su vari aspetti (ragionevoli) dell’azione precedente. Arriva il tecnico. 40-46 Giannis da seconda opportunità su rimbalzo lungo, va a segno dal centro del pitturato. 40-44 2/2 Melli. Melli con la finta contro ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –11;: G.15 Pajola: brutta linea di passaggio pescata da, si immola sullo stesso con l’ultimo fallo di squadra pre-bonus, sulla rubata cerca la tripla di tabella che non entra. Finisce così il secondo quarto, l’sta ancora reggendocontro unin gran forma. 40-47 Dorsey segna il libero del tecnico, 35?8 alla seconda sirena. Proteste di Pozzecco, prima erano arrivate quelle di Melli su vari aspetti (ragionevoli) dell’azione precedente. Arriva il tecnico. 40-46da seconda opportunità su rimbalzo lungo, va a segno dal centro del pitturato. 40-44 2/2 Melli. Melli con la finta contro ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - yellowxloueh : CIOÈ CAPITE CHE L'ITALIA HA VINTO TUTTO??? IN QUESTA SETTIMANA HA ANNUNCIATO LT2, LA NUOVA CANZONE E IL MV, E SOLO… - lwtlittlefreak : l’italia battezzata da bigger than me live per la prima volta -