LIVE Italia-Grecia 0-0 | Europei basket 2022 in DIRETTA | si comincia al Forum!

(Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00 Ultimi istanti e poi squadre in campo per la palla a due! 20:58 QUINTETTI –: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli;: Dorsey Calathes Papanikolaou G. Antetokounmpo T. Antetokounmpo 20:57 Nessuno è rimasto silente al Forum per l’Inno di Mameli! 20:54 Terminata un’esaltante presentazione della nostra Nazionale, ed è il momento degli inni nazionali! 20:51 Meno di dieci minuti al via! 20:48 Due grandi presenze in tribuna al Forum. E non sono casuali. Uno si chiama Gregg Popovich, e non ha bisogno di presentazioni. L’altro è Marco Belinelli, e neppure lui è da dover presentare. 20:45 Nel riscaldamento gli azzurri sono stati accolti da un autentico boato del Forum, sintomo chiarissimo della carica che l’impianto vuole dare alla nostra Nazionale. Tanti gli applausi ...