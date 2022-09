LIVE Italia-Francia 5-0 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: subito allungo del Setterosa (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.07 Tiro di Dhalluin alto. 1.51 Gooooooooool, Avegno, tiro fulmineo, Italia-Francia 5-0. 3.20 Gooooooooool, Picozzi, superiorità disarmante dell’Italia, Italia-Francia 4-0. 4.03 Goooooooooool, Marletta, tiro incrociato, Italia-Francia 3-0. 5.59 Gooooooooool, Viacava, schiacciata in porta, Italia-Francia 2-0. 6.28 Traversa della Francia con Millot. 7.16 Gooooooooooool, Palmieri, subito azione perfetta, Italia-Francia 1-0. 7.55 Inizia il primo quarto! 18.55 Inni nazionali in corso. 18.50 La Francia: 1 Vidal 2 Millot 3 Fitaire 4 Bouloukbachi 5 Guillet 6 Heurtaux 7 Dhalluin 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.07 Tiro di Dhalluin alto. 1.51 Gooooooooool, Avegno, tiro fulmineo,5-0. 3.20 Gooooooooool, Picozzi, superiorità disarmante dell’4-0. 4.03 Goooooooooool, Marletta, tiro incrociato,3-0. 5.59 Gooooooooool, Viacava, schiacciata in porta,2-0. 6.28 Traversa dellacon Millot. 7.16 Gooooooooooool, Palmieri,azione perfetta,1-0. 7.55 Inizia il primo quarto! 18.55 Inni nazionali in corso. 18.50 La: 1 Vidal 2 Millot 3 Fitaire 4 Bouloukbachi 5 Guillet 6 Heurtaux 7 Dhalluin 8 ...

