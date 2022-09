LIVE Italia-Francia 0-0 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Inni nazionali in corso. 18.50 La Francia: 1 Vidal 2 Millot 3 Fitaire 4 Bouloukbachi 5 Guillet 6 Heurtaux 7 Dhalluin 8 Battu 9 Vernoux 10 Le Roux 11 Fanara 12 Raspo 13 Collas 18.45 Le avversarie battute dal Setterosa sono dall’inizio: Slovacchia, Spagna, Israele e Serbia. 18.40 Francia con alti e bassi in questo Europeo, solo due vittorie contro Serbia e Slovacchia. 18.35 Setterosa che dopo il Mondiale è rinato, in questo Europeo solo vittorie per la nazionale Italiana. 18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Francia pallanuoto femminile. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 Inni nazionali in corso. 18.50 La: 1 Vidal 2 Millot 3 Fitaire 4 Bouloukbachi 5 Guillet 6 Heurtaux 7 Dhalluin 8 Battu 9 Vernoux 10 Le Roux 11 Fanara 12 Raspo 13 Collas 18.45 Le avversarie battute dal Setterosa sono dall’inizio: Slovacchia, Spagna, Israele e Serbia. 18.40con alti e bassi in questo Europeo, solo due vittorie contro Serbia e Slovacchia. 18.35 Setterosa che dopo il Mondiale è rinato, in questo Europeo solo vittorie per la nazionalena. 18.30 Buonasera e benvenuti alladi. Buonasera e benvenuti allatestuale di ...

