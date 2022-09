LIVE Italia-Cuba volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco si parte, va arginato lo spauracchio Simon (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 L’Italia ha vinto gli ultimi Europei, ma non sale sul podio ai Mondiali dal 1998, anno dell’ultima delle tre vittorie iridate consecutive della cosiddetta ‘Generazione dei Fenomeni’. L’ultima semifinale risale al 2010, quando gli azzurri chiusero quarti. Poi il 13° posto da dimenticare del 2014 ed il 5° del 2018. 20.38 Italia-Cuba si gioca a Lubiana. La vincente troverà ai quarti i campioni olimpici della Francia o il Giappone. 20.37 Nel primo ottavo di finale, i padroni di casa della Slovenia hanno sconfitto per 3-1 la Germania, qualificandosi per i quarti, dove troveranno una tra Olanda ed Ucraina. 20.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 L’ha vinto gli ultimi Europei, ma non sale sul podio aidal 1998, anno dell’ultima delle tre vittorie iridate consecutive della cosiddetta ‘Generazione dei Fenomeni’. L’ultima semifinale risale al 2010, quando gli azzurri chiusero quarti. Poi il 13° posto da dimenticare del 2014 ed il 5° del 2018. 20.38si gioca a Lubiana. La vincente troverà ai quarti i campioni olimpici della Francia o il Giappone. 20.37 Nel primo ottavo di finale, i padroni di casa della Slovenia hanno sconfitto per 3-1 la Germania, qualificandosi per i quarti, dove troveranno una tra Olanda ed Ucraina. 20.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - zazoomblog : LIVE Italia-Grecia Europei basket 2022 in DIRETTA: azzurri per stupire contro Antetokounmpo - #Italia-Grecia… -