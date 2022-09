LIVE Italia-Cuba 3-1 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri ai quarti di finale, ora la Francia? (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.13 Decisivo l’ingresso nel quarto set di Anzani, autore di 5 punti (con 2 muri e 1 ace). 23.12 Top-scorer per l’Italia Romanò con 14 punti. 11 per Lavia, 9 per Michieletto, 8 per Russo. 23.10 E’ stato un ottavo difficilissimo. L’Italia ha faticato, non ha giocato bene, tuttavia è riuscita a portarla a casa. I parziali: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. 25-18 RUSSOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMO TEMPOOOOOOOOOO!!! Italia-Cuba 3-1, azzurri ai quarti di finale! 24-18 Diagonale di Mergalejo. 24-17 MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!! ORA L’Italia DILAGAAAAAA!!! MICHIELETTOOOOOOOOOOO!!! 23-17 MUROOOOOOOOOOOOOOO!!! RUSSO STAMPA LOPEZ! Finalmente, questa è l’Italia che conosciamo! 22-17 Esce la ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.13 Decisivo l’ingresso nel quarto set di Anzani, autore di 5 punti (con 2 muri e 1 ace). 23.12 Top-scorer per l’Romanò con 14 punti. 11 per Lavia, 9 per Michieletto, 8 per Russo. 23.10 E’ stato un ottavo difficilissimo. L’ha faticato, non ha giocato bene, tuttavia è riuscita a portarla a casa. I parziali: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. 25-18 RUSSOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMO TEMPOOOOOOOOOO!!!3-1,aidi! 24-18 Diagonale di Mergalejo. 24-17 MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!! ORA L’DILAGAAAAAA!!! MICHIELETTOOOOOOOOOOO!!! 23-17 MUROOOOOOOOOOOOOOO!!! RUSSO STAMPA LOPEZ! Finalmente, questa è l’che conosciamo! 22-17 Esce la ...

