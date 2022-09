LIVE Italia-Cuba 2-1 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: 0-3, avvio da incubo nel quarto set (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 Diaognale di Herrera. 3-6 Diagonale di Romanò. 2-6 Primo tempo di Osoria. O l’Italia reagisce subito o sarà tie-break. 2-5 Primo tempo di Russo. 1-5 Contenuto dal muro il primo tempo di Russo, poi a segno Osoria. Scappa via Cuba. 1-4 Mani fuori di Yant. 1-3 Diagonale di Romanò. Time-out De Giorgi. 0-3 Pallonetto tenero di Romanò murato da Goide. 0-2 Difeso Michieletto, poi mani fuori di Yant. 0-1 Il muro contiene Herrera. Murato il contrattacco di Romanò. 22.44 12 punti sin qui per Romanò, 9 per Lavia, 8 per Michieletto. 26-24 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Battuta cortissima di Anzani, Goide attacca staccato da rete e Herrera la spara fuori! Italia-Cuba 2-1! 25-24 Esce la battuta di Herrera. 24-24 Herrera prima ci mette in crisi ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-7 Diaognale di Herrera. 3-6 Diagonale di Romanò. 2-6 Primo tempo di Osoria. O l’reagisce subito o sarà tie-break. 2-5 Primo tempo di Russo. 1-5 Contenuto dal muro il primo tempo di Russo, poi a segno Osoria. Scappa via. 1-4 Mani fuori di Yant. 1-3 Diagonale di Romanò. Time-out De Giorgi. 0-3 Pallonetto tenero di Romanò murato da Goide. 0-2 Difeso Michieletto, poi mani fuori di Yant. 0-1 Il muro contiene Herrera. Murato il contrattacco di Romanò. 22.44 12 punti sin qui per Romanò, 9 per Lavia, 8 per Michieletto. 26-24 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Battuta cortissima di Anzani, Goide attacca staccato da rete e Herrera la spara fuori!2-1! 25-24 Esce la battuta di Herrera. 24-24 Herrera prima ci mette in crisi ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - zazoomblog : LIVE Italia-Cuba 2-1 volley Mondiali 2022 in DIRETTA: 26-24! Azzurri avanti ma che battaglia! - #Italia-Cuba… - zazoomblog : LIVE – Italia-Cuba 1-0 (25-21 18-18): ottavi di finale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Cuba #(2… -