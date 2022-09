LIVE Fiorentina-Juventus | Serie A calcio in DIRETTA | Vlahovic parte dalla panchina

ChristianDiBene : La mia diretta di #Fiorentina-#Juventus #SerieA - ZonaBianconeri : RT @DialektikaKng: Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus, Serie A Liga Italia di Vidio - zazoomblog : Fiorentina-Juve LIVE dalle 15: la scelta su Vlahovic Italiano sorprende ancora - #Fiorentina-Juve #dalle #scelta… - Bein4kooora14 : Fiorentina v Juventus Live Streaming - _Morik92_ : Per non perdervi nemmeno un minuto di #FiorentinaJuve -

FORMAZIONI UFFICIALI:: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano Juventus: Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; ...Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Juventus si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiJuventus 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 15 Migliore in ..Fiorentina-Juve parte alle 15 e apre un sabato fantastico per il nostro campionato che sarà completato da Milan-Inter e Lazio-Napoli. L'uomo più atteso però potrebbe non esserci. Max Allegri ...13:56 - FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano Juventus (4-3-3): ...